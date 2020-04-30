Advertisements

الإفتاء: إعادة ثقتنا في الدولة هو ثقة لأنفسنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:23 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على انتشار الشائعات، قائلًا إنه أصبح هناك تحدي أمامنا جميعًا، في عصر السوشيال ميديا والشائعات، وهو تحدي الالتفاف حول الثقة، لا بد أن نعيد ثقتنا في أنفسنا، معلقًا: "إعادة ثقتنا في الدولة هو ثقة لأنفسنا".

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا بشكل متميز، لافتًا إلى أن مروجي الشائعات يتعمدون على مخاطبة العواطف، ويدسون سمومهم، مؤكدًا أن هدف الشائعات خبيث، ويستهدف النيل من الاستقرار، واختراق النفسيات والعقول.

وتابع أمين الفتوى: "يجب علينا أن نتبين قبل تصديق المعلومات، وأن نحصل على المعلومات من مصادرها الأصلية".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا دار الافتاء بوابة الفجر الفجر الشائعات الافتاء

أخبار تهمك

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 11 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

يصل لـ5 قارات.. تفاصيل مثيرة بشأن عرض "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

حسام حسن يخزل الأهلي ويرحب بالزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ يوم

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

دار الافتاء: من يجمع الناس للصلاة في رمضان "آثم"

"الإفتاء" تكشف حكم صلاة الجماعة في رمضان

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

أحمد موسى يزف بشرى سارة حول علاج فيروس "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة