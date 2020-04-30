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كارمن لبس تشيد بمسلسل "أولاد آدم".. ولهذا السبب هي حزينة!

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أشادت النجمة اللبنانية كارمن لبس بأداء صناع عمل مسلسل أولاد آدم وهو من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب.

 

وعلقت عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ‏اليوم لقدرت احضر #اولاد_ادم لأن للأسف عّم ينعرض بنفس وقت بالقلب.

 

وأعربت عن حزنها بسبب عرض مسلسلين في نفس التوقيت على القنوات قائلة: في منيح في تطبيق شاهد لإقدر تابعو لأن كتير حلو،برافو ومبروك للكل بزعل بس ينحطو هيك مسلسلين بوج بعض، لازم اتنيناتن ينحضرو كتير منيح.

 

وتشارك كارمن لبس خلال الماراثون الرمضاني الحالي من خلال مسلسل بالقلب وهو من بطولتها بجانب عدد كبير من النجوم وهم بديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان ووسام فارس وعدد ءخر من النجوم وهو من تأليف وقصة طارق سويد.

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