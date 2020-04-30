Advertisements

"ولاد إمبابة" الحلقة 7.. التخطيط للذهاب إلى المكسيك للبحث عن شقيقهم وتوزيع الميراث

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

انتهت منذ قليل أحداث السابعة من مسلسل "ولاد إمبابة"، والمذاع عبر قناة النهار دراما، وشهدت الأحداث استمرار "ولاد إمبابة" في البحث عن باقي إخوانهم، لأخذ الوصية وتوزيع الميراث، ويتفاجئ ولاد إمبابة بوجود، أخ لهم من المكسيك، فأخذوا يخططون للذهاب للمكسيك، للبحث عن أخيهم، وتوزيع الميراث.

 

يذكر أنه في الحلقة السابقة، بدأ "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرته أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.

 

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثروا علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.

 

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

أخبار تهمك

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تامر هجرس: "لهذا السبب أوافق على تجسيد حياة المثليين"

منذ ساعتين

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة