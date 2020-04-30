"ولاد إمبابة" الحلقة 7.. التخطيط للذهاب إلى المكسيك للبحث عن شقيقهم وتوزيع الميراث

انتهت منذ قليل أحداث السابعة من مسلسل "ولاد إمبابة"، والمذاع عبر قناة النهار دراما، وشهدت الأحداث استمرار "ولاد إمبابة" في البحث عن باقي إخوانهم، لأخذ الوصية وتوزيع الميراث، ويتفاجئ ولاد إمبابة بوجود، أخ لهم من المكسيك، فأخذوا يخططون للذهاب للمكسيك، للبحث عن أخيهم، وتوزيع الميراث.

يذكر أنه في الحلقة السابقة، بدأ "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرته أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثروا علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.