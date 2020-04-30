Advertisements

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:50 ص
فخري الفقي
فخري الفقي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي هو محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول، موضحًا أنه سيعزز ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويحافظ على سلامة الاستقرار المالي.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم بلا استثناء، وأعقبها تداعيات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن 102 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي طلبت مساعداته.

وواصل الخبير الاقتصادي: "القرض سيحافظ على الأسعار.. وهو حصة وحق مصر من صندوق النقد.. وهذا القرض حق لينا، والصندوق تم إنشائه لمساعده الدول الأعضاء.. دا حقنا وفلوسنا اللى موجودة عند الصندوق.. إحنا لينا الحق نحصل على 50% من لـ 100% من حصتنا المقدرة بـ 3 مليارات دولار.. وهذا القرض سيمنع أي تدهور فيما تحقق من إيجابيات في عميلة الإصلاح الاقتصادي".

وفي وقت سابق، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء.

ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية".
وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديد عن قرض مصر من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق وافق على تقديم القرض لبلادنا.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي تتجاوز قيمته 7 مليار دولار.

وأضاف الإعلامي، أن يونيو المقبل ستكون الشريحة الثانية من القرض الجديد، لافتا إلى أن مصر ستحصل على أطول فترة لسداد قيمة قرضها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي قرض من صندوق النقد الدولي قرض الصندوق النقد بوابة الفجر

أخبار تهمك

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ 34 دقيقة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي

" الوزراء" يكشف قيمة قرض صندوق النقد الدولي الجديد (فيديو)

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي (فيديو)

أحمد موسى: "النقد الدولي" وافق على القرض الجديد.. وأول شريحه 12 مايو المقبل (فيديو)

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تشن حملة "فيسبوكية" ظالمة على مصر (فيديو)

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة