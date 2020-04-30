خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي هو محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول، موضحًا أنه سيعزز ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويحافظ على سلامة الاستقرار المالي.





وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم بلا استثناء، وأعقبها تداعيات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن 102 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي طلبت مساعداته.





وواصل الخبير الاقتصادي: "القرض سيحافظ على الأسعار.. وهو حصة وحق مصر من صندوق النقد.. وهذا القرض حق لينا، والصندوق تم إنشائه لمساعده الدول الأعضاء.. دا حقنا وفلوسنا اللى موجودة عند الصندوق.. إحنا لينا الحق نحصل على 50% من لـ 100% من حصتنا المقدرة بـ 3 مليارات دولار.. وهذا القرض سيمنع أي تدهور فيما تحقق من إيجابيات في عميلة الإصلاح الاقتصادي".





وفي وقت سابق، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.





وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء.





ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية".