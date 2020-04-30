رسالة مؤثر من والدة الشهيد الرائد محمد صلاح (فيديو)

وجهت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، قناص الكتيبة 103 صاعقة، رسالة مؤثرة لابنها الشهيد مستشهدة بقول الله تعالي: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».





وقالت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد": "إن شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله، وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، ـوانت احسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين".





وأضافت والدة الرائد محمد صلاح أن ابنها الشهيد البطل يشهد الجميع له بحسن الخلق، مشيرة إلى أن محمد صلاح كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق.





وأوضحت والدة الشهيد أن تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار، مؤكدة أن أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم وآخر من أجل بقاء هذا الوطن العظيم.





وأشارت إلى أنها شعرت بسعادة عارمة عندما سمعت عن مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.





وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017، حيث كان الشهيد "محمد" يرصد أهداف التكفيريين وعددهم من وقت بدأ الهجوم ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة المدفعية بالضرب حتي نجح أبطال القوات المسلحة فى التصدى لهم على مدار ساعتين متواصلة، وقتل عدد كبير من العناصر التكفيرية التي كانت تحاول الاقتراب من كمين البرث.







