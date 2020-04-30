Advertisements

مها نصار لـ"الفجر الفني": دوري في "الاختيار" كان مفاجأة بالنسبالي.. وهذا ماجذبني لـ"الفتوة"

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
حوار: ولاء عبد الناصر

*تجربة "الاختيار" إضافة لمشوارى الفنى

*الناس كرهتني بسبب شخصية شقيقة عشماوي

*لا أحب برامج المقالب ولا أتقبل هذا النوع من الهزار

*شخصية "زينب" في مسلسل الفتوة مفاجأة كبيرة

*أخذ خطواتي الفنية بشكل دقيق وغير متسرعة ولا أهتم بالانتشار

 

منذ ظهورها الأول في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، ولاقت إعجاب كثير من قبل الجمهور والنقاد، حيث أدت دور شقيقة هشام عشماوي، بشكل متمكن بعيد عن الانفعال والتصنع، وهى دائماً ما تختار أدوارها بعناية ودقة، ويعرض لها حالياً مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال.

 

أجرى "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنانة مها نصار، التى تحدثت فيه عن تجربتها فى مسلسل"الاختيار"، كيف استعدت لشخصية شقيقة هشام عشماوي، ما جذبها للمشاركة في "الفتوة"، وغيرها من الأمور المتعلقة بها، وإلى نص الحوار،،

 

* في البداية،، كيف كانت تجربتك فى مسلسل "الاختيار"؟

تجربتي في هذا العمل مفيدة جداً ولطيفة بشكل كبير، فأنا كنت أتمنى أن أشارك في هذا العمل، ولو بدور صغير، وعندما تواصل معى الدكتور بيتر ميمي، وافقت على الفور، بدون أن أعرف ما الشخصية التى سوف أقدمها، وهذا ليس المعتاد على فأنا دائماً اقرأ وأعرف الشخصية أولاً، ثم بعد ذلك أوافق على العمل.

 

* هل كان لديك تخوف من تقديم شخصية شقيقة هشام عشماوي؟

لا لم أكون متخوفة، ولكن كنت حريصة على أن تخرج الشخصية بطريقة صحيحة، لأنني أجسد شخصية حقيقية، فلابد أن أقدمها بأمانة كاملة.


 خاص| مها نصار شقيقة هشام عشماوي في "الاختيار" | مصراوى


* كيف استعدت لشخصية شقيقة هشام عشماوي؟

بدأت اجمع معلومات عن الشخصية الحقيقية، وعن العائلة بأكملها، وظروفها وتاريخها، وأقرأ كتير عن الإخوان، ونحن عشنا في أحداث 2012، فالأحداث ليست غريبة علينا.

 

* بعد أول مشهد لك في أول حلقة من المسلسل لفت انتباهي الناس بشكل كبير ..كيف كان شعورك؟

لا التفت لردود أفعال الناس عندما أكون اعمل، ولكن بعد العرض أكون حريصة جدا على متابعة ردود أفعال الناس، وبعد اللقطة الأولي تفاجأت بردود الأفعال المبهرة، لأن الناس صدقت الشخصية بشكل كبير، واقتنعت بها.

 

* وما أبرز تعليق لفت انتباهك من قبل الجمهور؟

كثير من التعليقات، فبدأت الناس تهاجمنى بالسب والشتائم، وأنهم بيكرهوني، وهذا يدل على نجاح وقوة تأثير الشخصية عليهم، ثم بعد ذلك الناس بدأت تفصل بين مها نصار وهذه الشخصية.

 

مسلسل الاختيار.. نجوم الفن يحتفون بالعمل: نبكي كل يوم (فيديو ...


* هل واجهتك صعوبة عند تقديم شخصية شقيقة عشماوي؟

نعم واجهت صعوبات كثيرة، لأني بقدم فكر عكس فكري ومبدئي، فأنا ضد التطرف الديني، ولا أحب الإخوان، ولكن كان لابد على، أن أجسد الشخصية بطريقة صحيحة وتكون صادقة ومقنعة.

 

* كيف أثرت تجربة الاختيار على مشوارك الفني؟

هذه التجربة إضافة إلى مشواري الفني، وهذا العمل لن انساه.

 

* وماذا عن تجربتك في مسلسل "الفتوة"؟

مسلسل "الفتوة"، من أجمل التجارب التى قدمتها، فهو يناقش حقبة زمنية جميلة جداً، في حى الجمالية، وهذه الفترة لم نعيشها من قبل، فترة الترابط الأسري، فالناس تشعر وكأنها في بيت واحد رغم الصراعات في المسلسل ولكن كان هناك روح جميلة، وورق المسلسل مكتوب بشكل جميل جدا، ومع نجوم كبيرة فالعمل كان مشجع جدا أن أشارك فيه، بالإضافة إلى وجود مخرج مثل المخرج حسين المنباوي، فهو من أهم المخرجين في مصر، وأنا استمعت معه جدا بالعمل معه.

 

صورة- مها نصار في كواليس "الفتوة" | في الفن


* ما التغيرات التي ستحدث لشخصية زينب خلال الحلقات القادمة؟

شخصية "زينب" ستكون مفاجأة، فخلال الحلقات القادمة ستتبروز شخصيتها، وعامة شخصية زينب قمة في الإنسانية، رغم أنها لا تنجب ولكن بها مشاعر غير طبيعية، فهى تحب شقيقها ووالدتها، وفى تطورات ستحدث للشخصية خلال الحلقات القادمة.

 

* هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟

لا هناك القليل من المشاهد وإن شاء الله سوف ننتهي منها في وقت قصير.

 

في الحلقة الرابعة من مسلسل "الفتوة".. ياسر جلال ينقذ مي عمر من ...


* كيف كانت كواليس العمل مع ياسر جلال؟

ممتعة جداً، وأنا سعدت بالعمل معه، فهو من الشخصيات الجميلة جدا سواء على المستوى الفنى أو الشخصى.

 

* ما أقرب شخصية قدمتيها خلال مشوارك الفني إلى قلبك؟

أنا أحب كل شخصية قدمتها وأشعر كأنها بصمة في مشواري، فأنا أحب شخصية أمينة في "طايع"، وأحب "نعمة" في واحة الغروب، وأحب كثيراً "زينب" في "الفتوة".

 

* ماهى معايير اختيارك للدور المقدم لك؟

أنا أحب الأدوار والشخصيات المختلفة التى لم أقدمها من قبل، وأحب أن يكون الدور مميز ويترك بصمة في عقول المشاهدين، وأنا لا يهمني الانتشار بقدر ما يهمني الدور القيم.

 

* ما رأيك فى برامج المقالب التى تعرض في رمضان؟

أنا لا أحب نوعية هذه البرامج ولا أتقبل الهزار فيها، ولا اوافق عليها تماماً.


 هل تقاضى 3 ملايين دولار من "رامز مجنون رسمي".. معلول يرد: هذا ...


* في نهاية حديثنا،، مع من منّ نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى العمل معه؟

هناك الكثير من نجوم الزمن الجميل أبرزهم رشدي أباظة، شكرى سرحان، إسماعيل يس، زينات صدقي.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تامر هجرس: "لهذا السبب أوافق على تجسيد حياة المثليين"

منذ ساعتين

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ حوالي 5 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة