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محمد عبد المنعم: فايلر رفض إعارتي إلى سموحة ورحلت من أجل المشاركة وهدفي العودة لبيتي

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:54 ص
محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم
علي نبوي
قال محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة إنه فضل الخروج على سبيل الإعارة إلى نادي سموحة من أجل المشاركة في المباريات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الانتقال إلى نادي سموحة جاءت بإصرار مني لأنني كنت أرى بأن فرصتي في اللعب ستكون أفضل من النادي الأهلي".

وزاد :"إن شاء الله أكون قادر على الظهور بشكل مميز مع سموحة من أجل العودة إلى النادي الأهلي".

وأشار :"فايلر رفض رحيلي إلى سموحة خوفا من تعرض أي لاعب إلى الإصابة في الفريق، ولكني أصريت على الإعارة من أجل المشاركة وأعود بشكل قوي إلى النادي الأهلي".

وعن تلقيه اتصالات من جانب مسؤولو الأهلي :"لم اتلقى أي اتصالات من جانب مسؤولو الأهلي للعودة في الصيف المقبل، أأمل في رفع الوباء وأعود للمشاركة مع نادي سموحة وهي الفترة الأكثر أهمية في حياتي من أجل العودة لبيتي النادي الأهلي".

وأكمل :"اتمنى عودة الدوري فأنا خرجت للإعارة من أجل المشاركة وأن يكون لي دور مع فريق سموحة، فالكابتن حمادة صدقي يعاملنا كأننا أبناءه".

وأتم حديثه :""أخوض في الوقت الحالي التدريبات عن طريق البرامج التي يرسلها مدرب الأحمال في نادي سموحة عبر جروب واتس أب".

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