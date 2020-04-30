محافظ البحر الأحمر يكشف موعد آخر طائرة لعودة المصريين بالخارج

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر إن المواطنين العائدين من السعودية "ليسوا عالقين" وتمت إعادتهم فور طلبهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استضافتهم بالمجان لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة مرض فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء أنه تم استقبال 2455 مصريا عائدا من الخارج بفنادق مرسى علم.





وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن أخر طائرة لعودة المصريين من الخارج منتصف مايو المقبل.



