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مفاجأة.. عودة الدوري الإنجليزي في يونيو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:03 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الثلاثاء عن عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عودة الدوري الإنجليزي

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأندية تسعى لعودة التدريبات الجماعية في مايو المقبل، على أن تكون المباريات في يونيو المقبل وإذا تم دعم الحكومة لهم فإن استئناف المسابقة سيكون في الأسبوع الثاني من يونيو.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدورى الإنجليزي يوم الجمعة المقبل اجتماعا لتحديد مصير الموسم الحالي من الدورى الممتاز، ولاسيما بعد أزمة البث التليفزيونى. 

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي ويتبقى 9 جولات على انتهاء المسابقة.

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