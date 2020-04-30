مفاجأة.. عودة الدوري الإنجليزي في يونيو









تحدثت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الثلاثاء عن عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





عودة الدوري الإنجليزي





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأندية تسعى لعودة التدريبات الجماعية في مايو المقبل، على أن تكون المباريات في يونيو المقبل وإذا تم دعم الحكومة لهم فإن استئناف المسابقة سيكون في الأسبوع الثاني من يونيو.





ومن المقرر أن تعقد رابطة الدورى الإنجليزي يوم الجمعة المقبل اجتماعا لتحديد مصير الموسم الحالي من الدورى الممتاز، ولاسيما بعد أزمة البث التليفزيونى.



