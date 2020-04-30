شريف عامر: النقد الدولي سيضاعف ميزانية مساعدته للدول لمواجهة "كورونا"

قال الإعلامي شريف عامر إن صندوق النقد الدولي سيضاعف ميزانية مساعدته للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 100 مليار دولار.

وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء أن قرار الصندوق جاء بسبب زيادة الطلبات من الدول، مشيرًا إلى 100 دولة طلبت المساعدة للتعامل مع الأثار السلبية لـ "كورونا".

خروج 31 مصابًا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



