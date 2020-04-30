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ناصر القصبي يعلن سلبية نتائج فريق مسلسل "مخرج 7" بعد إجراء تحليل كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشف الفنان الكوميدى السعودى ناصر القصبى، عن بقاءه في الحجر الطبي وفريق عمل مسلسل "مخرج 7" وعددهم 13، عقب عودته من دبى لمدة أسبوع، وإجراء اختبارات عن فيروس كورونا لهم.

 

وأشار القصبي إلى أن النتائج جاءت سلبية وأوضح في تغريدة قائلًا: ‏قبل اسبوع وصلنا للرياض أنا و زملائي الممثلين في ( مخرج ٧) وعددنا ١٣ الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر.

 

وأضاف: الأجراءات الصارمه في مطار الرياض وسط هذه الأزمه شيء يثلج الصدر تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دوريه أمن الى الفندق . في الغرفه لاتشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك.

 

وتابع: ‏اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد ان جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله في الطريق الى البيت ما أحلى الرجوع اليه.

 

يذكر أن ناصر القصبي كان متواجدا برفقة فريق عمل مسلسله الرمضاني الجديد "مخرج 7" في دبي لتصويره ، والمسلسل من بطولة ناصر القصبي، وراشد الشمران، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وإلهام علي، وريماس منصور، وزيد السويداء، وهبة الحسين، وعلي الحميدي، وخالد فراج، وغيرهم.


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