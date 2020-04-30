"mbc" : نسعى لتغيير وجه العالم العربي من خلال الدراما

علق مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة mbc على الجدل المثار حول مسلسلات وبرنامج رامز مجنون رسمي الذي يعرض قنواتها قائلًا: "تعودنا كمجموعة إعلامية على إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة ناقشت "تابوهات" اجتماعية وثقافية وسياسية.





وقال "حايك"، خلال حواره مع الإعلامي شريف برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء إن المجموعة تسعى إلى تغيير وجه العالم العربي من خلال الدراما.





وأشار المتحدث باسم مجموعة mbc إلى أن المجموعة تسيير على فلسفة رؤية ممتدة أسسها رئيس مجلس الإدارة منذ 91 وليست نتاج اللحظة، لافتًا إلى أنهم يهتمون بانتقادات قادة الرأي وأيضا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.





انتقادات لبرنامج رامز مجنون رسمي

وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.



كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.



وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.