شاهد.. بي ام دبليو "iX3" أول SUV كهربائية تظهر قبل الكشف عنها

ظهرت صور مسربة لسيارة بي ام دبليو iX3 الكهربائية قبل الموعد الرسمي للكشف عنها، وتعتبر سيارة بي ام دبليو الجديدة أو سيارة SUV كهربائية للشركة.





ومن حيث التصميم، تظهر الصور سيارة بي ام دبليو iX3 شكل هادئ، حيث يجمع بين تصميم X3 الحالية وتصميم iX3 الاختبارية ، وستحصل على محرك كهربائي واحد لدفع المحور الخلفي بقوة 286 حصان مزوداً بحزمة بطاريات سعة 74 كيلوواط-ساعة قادرة لتكون iX3 قادرةً على السير لمسافة 440 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.





وتنافس شركة بي إم دبليو بسيارتها iX3 عند وصولها سيارات مثل تيسلا موديل Y ومرسيدس EQC وحتى أودي e-tron، وننتظر الكشف الرسمي عن السيارة للتعرف على المزيد من التفاصيل.