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"نفسى أشوف أولاد الشهيد المنسي".. رسالة مؤثرة للطفل "إسلام" (فيديو)
الخميس 30/أبريل/2020 - 04:52 ص
كـسـاب أحـمـد
عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، رسالة مؤثرة من الطفل إسلام محمد أسامة، حيث يبدي إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، والبطل الشهيد أحمد المنسي.
وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد الطفل إسلام، إعجابه الشديد بشخصية الشهيد البطل أحمد المنىسي، ويتمنى أن يكون مثله، ويدافع عن مصر ويستشهد لأجلها.
وواصل: "نفسي لما أكبر أبقى زى منسي، وأذهب للحرب مع أبطال الجيش.. نفسي أشوف ألاود البطل الشهيد أحمد المنسي وألعب معاهم ويكونوا صحابي"
وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، ويشاهد مسلسل الاختيار مع والديه وأخوته.
هذا وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، خلال تصريحات صحفية سابقة، على مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، معتبرًا إياه الأفضل في مسلسلات رمضان هذا الموسم.
وقال طارق الشناوي، أن مسلسل الاختيار عمل فني فارق في الدراما بشكل كبير، لأنه يحكي قضية وطنية، وهذه القضية نحن نعرف تفاصيلها وكنا موجودين أثناء حدوثها.
وأشاد طارق بكلا من المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، لأنهما قدموا رؤية تحمل التوثيق والدراما، فالعمل لا يدين هشام عشماوي إدانة مبدئية، بل حلل كيف انحرف هذا الشخص من كونه مسؤولًا وعليه واجب حماية الوطن، إلى شخص يقتل أولاد الوطن.
وأشاد "الشناوي" بالنجم أمير كرارة، حيث إنه استطاع أن يستحوذ على الشخصية ويدخل قلوب الجمهور بشكل سلس وسريع، كما أنه أدى أداء رائع، فالشخصية صعبة ولها أبعاد كثيرة ولكن أمير تمكن منها، كما أشاد أيضًا بالنجم أحمد العوضي الذي جسد دور هشام عشماوي، وأبدع فيه كثيرًا وقدمه بشكل ممتاز.
يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
أبطال مسلسل الاختيار:
مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي
ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.
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