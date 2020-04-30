"نفسى أشوف أولاد الشهيد المنسي".. رسالة مؤثرة للطفل "إسلام" (فيديو)

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، رسالة مؤثرة من الطفل إسلام محمد أسامة، حيث يبدي إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، والبطل الشهيد أحمد المنسي.





وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد الطفل إسلام، إعجابه الشديد بشخصية الشهيد البطل أحمد المنىسي، ويتمنى أن يكون مثله، ويدافع عن مصر ويستشهد لأجلها.





وواصل: "نفسي لما أكبر أبقى زى منسي، وأذهب للحرب مع أبطال الجيش.. نفسي أشوف ألاود البطل الشهيد أحمد المنسي وألعب معاهم ويكونوا صحابي"





وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، ويشاهد مسلسل الاختيار مع والديه وأخوته.





هذا وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، خلال تصريحات صحفية سابقة، على مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، معتبرًا إياه الأفضل في مسلسلات رمضان هذا الموسم.





وقال طارق الشناوي، أن مسلسل الاختيار عمل فني فارق في الدراما بشكل كبير، لأنه يحكي قضية وطنية، وهذه القضية نحن نعرف تفاصيلها وكنا موجودين أثناء حدوثها.





وأشاد طارق بكلا من المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، لأنهما قدموا رؤية تحمل التوثيق والدراما، فالعمل لا يدين هشام عشماوي إدانة مبدئية، بل حلل كيف انحرف هذا الشخص من كونه مسؤولًا وعليه واجب حماية الوطن، إلى شخص يقتل أولاد الوطن.