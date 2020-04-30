Advertisements

"نفسى أشوف أولاد الشهيد المنسي".. رسالة مؤثرة للطفل "إسلام" (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:52 ص
أمير كرارة في دور الشهيد المنسي
أمير كرارة في دور الشهيد المنسي
كـسـاب أحـمـد
عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، رسالة مؤثرة من الطفل إسلام محمد أسامة، حيث يبدي إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، والبطل الشهيد أحمد المنسي.

وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد الطفل إسلام، إعجابه الشديد بشخصية الشهيد البطل أحمد المنىسي، ويتمنى أن يكون مثله، ويدافع عن مصر ويستشهد لأجلها.

وواصل: "نفسي لما أكبر أبقى زى منسي، وأذهب للحرب مع أبطال الجيش.. نفسي أشوف ألاود البطل الشهيد أحمد المنسي وألعب معاهم ويكونوا صحابي"

وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، ويشاهد مسلسل الاختيار مع والديه وأخوته.

هذا وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، خلال تصريحات صحفية سابقة، على مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، معتبرًا إياه الأفضل في مسلسلات رمضان هذا الموسم.

وقال طارق الشناوي، أن مسلسل الاختيار عمل فني فارق في الدراما بشكل كبير، لأنه يحكي قضية وطنية، وهذه القضية نحن نعرف تفاصيلها وكنا موجودين أثناء حدوثها.

وأشاد طارق بكلا من المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، لأنهما قدموا رؤية تحمل التوثيق والدراما، فالعمل لا يدين هشام عشماوي إدانة مبدئية، بل حلل كيف انحرف هذا الشخص من كونه مسؤولًا وعليه واجب حماية الوطن، إلى شخص يقتل أولاد الوطن.
وأشاد "الشناوي" بالنجم أمير كرارة، حيث إنه استطاع أن يستحوذ على الشخصية ويدخل قلوب الجمهور بشكل سلس وسريع، كما أنه أدى أداء رائع، فالشخصية صعبة ولها أبعاد كثيرة ولكن أمير تمكن منها، كما أشاد أيضًا بالنجم أحمد العوضي الذي جسد دور هشام عشماوي، وأبدع فيه كثيرًا وقدمه بشكل ممتاز.

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:
مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الإختيار النجم أحمد العوضي الشهيد احمد صابر المنسي الإختيار احمد صابر المنسي أحمد عوضي

أخبار تهمك

قفزة جديدة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 8 ساعات

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل عرض "الاختيار" عن قصة الشهيد المنسي.. أمير كرارة يتصدر تريند "جوجل"

محمد رجب يقبض على أحمد العوضي.. تعرف على التفاصيل

آسر ياسين عن مشاركته في "الاختيار": استمتعت جدا بظهوري مع أمير كرارة

معتز هشام يجسد دور الإرهابي "عشماوي" في الاختيار

الحلقة 5 مسلسل الاختيار .. هشام عشماوي يعترف بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

05:07 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

03:31 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة