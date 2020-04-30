Advertisements

قرار جديد بشأن سير عمل محاكم النقض

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
أصدر رئيس محكمة النقض، قرار بتأجيل جلسات المحكمة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 30 من أبريل الجاري، وحتي يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

ونص القرار أيضا على استمرار العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.


وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المواطنين على التزام المنازل.

مستجدات فيروس كورونا 
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكم النقض متعافين فيروس كوورنا أخبار

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ ساعتين

أمل جديد.. عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

هل انتهي فيروس كورونا.. "الصحة العالمية" تُجيب... (فيديو)

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

أحمد موسى يزف بشرى سارة حول علاج فيروس "كورونا"

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

03:31 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة