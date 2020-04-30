قرار جديد بشأن سير عمل محاكم النقض

أصدر رئيس محكمة النقض، قرار بتأجيل جلسات المحكمة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 30 من أبريل الجاري، وحتي يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط.

وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط.

ونص القرار أيضا على استمرار العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.

ونص القرار أيضا على استمرار العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المواطنين على التزام المنازل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



