في "لعبة النسيان".. هل رقية خائنة أم ضحية الطبيبة النفسية؟! (فيديو)

من المذنب ومن الصادق؟ سؤال طرحته سادس حلقات مسلسل لعبة النسيان بطولة النجمة دينا الشربيني حيث دار حوار أشبة بمكاشفة بين رقية وطبيبتها النفسية ليصير التساؤلات حول حقيقة موقف رقية هل هي ضحية أم خائنة؟ وهل الطبيبة النفسية طرف في مؤامرة كبيرة على رقية أم انها تريد مساعدتها بصدق؟

وخلال الحلقات الماضية أشاد الجمهور بأداء دينا للمشهد وذلك في تعليقاتهم عبر هاشتاج "لعبة النسيان" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وأثنى الجمهور على اختيارات دينا التي تحرص مؤخرا على تقديم أعمال تنتمي لدراما الغموض والتشويق ولا تخلو من المشاهد الانسانية المؤثرة التي تقدمها هي وفريق المسلسل بأداء متميز .

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

المسلسل بطولة دينا الشربيني أحمد داوود وانجي المقدم ورجاء الجداوي، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق .