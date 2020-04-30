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غنوة محمود لـ"الفجر الفني": أفتخر بوجودي مع نبيلة عبيد ونادية الجندي في "سكر زيادة" وأعشق الدراما المصرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الممثلة اللبنانية غنوة محمود، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل سكر زيادة من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

 

وقالت غنوة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة جدًا للمشاركة في هذا العمل المميز وفخورة بوجودها مع النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي وكل فريق العمل والمخرج وائل أحسان وشركة الإنتاج من أهم الشركات الموجودة حاليًا.

 

وأضافت غنوة أنها شاركت كضيفة شرف خلال الحلقات ولكنه مهم جدًا لها وتعتبره إضافة إلى مسيرتها الفنية، وهو دور كوميدي وخفيف على المشاهد، وأكدت على أنها عاشقة للدراما المصرية ونجحت قبل ذلك في الأعمال المصرية.

 

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

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