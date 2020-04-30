الظهور الأول للمطرب محمد رشاد في مسلسل "ليالينا 80"

ظهر المطرب محمد رشاد، في الحلقة السادسة من مسلسل "ليالينا 80" الذي يذاع على فضائية cbc.

ويشارك محمد رشاد، بتجسيد شخصية المطرب أمير المالكي، خلال الأحداث ويعمل بإحدى الكباريهات وتذهب إليه شقيقته نهى عابدين، لكى تسأل عنه هي ووالدتها ورفض "أمير" تواجدها فى المكان وطلب منها المغادرة على الفور.

تعتبر هذه التجربة الأولى للمطرب محمد رشاد، في التمثيل ومن المقرر تواجده خلال الحلقات القادمة.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نورهان، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، نهى عابدين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

"ليالينا 80" هو مسلسل اجتماعي درامي من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري في حقبة الثمانينيات، والأفكار والتوجهات خلال هذه الفترة مرورًا بالتسعينات ووصولًا إلى الألفية.