بعد عرض مسلسل "النهاية"، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول صنع الفنان عمرو عبد الجليل لروبوت الفنان يوسف الشريف وجاء هذا بناءً على طلب الفنانة سهر الصايغ منه والتي تجسد دور صباح والتي فقدت حبيبها لزواجه من فتاة أخرى، وأصبحت من بعدها لديها هوس بحب زين.

لذلك تحلم دوما أن يكون من نصيبها وفكرت في مساعدة عزيز لها ليسترجع لها حبيبها زين باستخدام وعي زين الحقيقي وتجسيده في روبوت مستنسخ منه.

وطالبت الفتيات الفنان عمرو عبد الجليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل الخاصة على "الفيسبوك" الخاص به أن يصنع لهم روبوت مثل ما صنع لصباح، لتوافر مميزات في هذا الروبوت لم تتحقق إلا عن طريقه، ويعرض 'الفجر الفني' بعض الصفات المميزة الذي سيوفرها هذا الروبوت للفتيات.

1-الإخلاص:

سيكون هذا الروبوت مخلص لصاحبه ولم يخونه أبدا، ويدافع عنه طول الوقت دون ممل أو مشقة عليه.

2-المساعدة:

سيقدم لكي دائما المساعدة دون شكوى أو نقاش وسيقدم هذه المساعدة بكل حب وفخر دون الشعور أنها مشقة عليه واستنزاف له.

3-الحفاظ على صحتك:

في بعض الأوقات تأخذنا معها مشاغل الحياة وقد نهمل صحتنا وعدم الاهتمام بها، فالروبوت سيحضر لكي طعامك المفضل دوما، ويظبط مواعيد نومك.

4-الكلام اللطيف:

سيظل دوما يعطيكي الثقة في نفسك ويعمل على تشجيعك وعدم هدم أحلامك بل سيزيد من حماسك وسيفرح لنجاحك، بجانب الكلام الرومانسي مثلما أبهر روبوت زين الجمهور بحديثه مع صباح وعنها لرضوى في عدم وجودها.

5-سماعه لكلامك:

أصبح من الصعب أن يسمع أحد لكلامك في هذا العصر حتى أولادك أصبحت التكنولوجيا تشغل وقتهم ولا تستطيعي أن تمنعيها عنهم، لكن في حالة وجود روبوت سيطيعك طول الوقت وكل ما عليه كلمات "حاضر"، "أنا أسف".