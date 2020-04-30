"MBC" تتحدى المنتقدين: "اللي مش عاجبه رامز لا يشاهده"

علق مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة mbc على الجدل المثار حول برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قنواتها قائلًا: "اللي مش عاجبه وعنده مأخذ على برنامج مقالب ويخاف على ولاده منه وصحتهم العقلية ندعوهم لعدم المشاهدة، وعندهم اختيارات كثيرة في نفس الوقت"، لافتا إلى أن برنامج رمز يعرض على 5 قنوات وعلى شاهد.





وقال "حايك"، خلال حواره مع الإعلامي شريف برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء إن "رامز مجنون رسمي" حقق 120 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في 48 ساعة، متابعا: "نحترم جميع الأطراف التي أصدرت بيانات تنتقد فيها بعض البرامج".





واستنكر المتحدث باسم مجموعة mbc اتهام المجموعة بمحاولة تفكيك الوطن العربي، ومطالبة بعض الجهات بوقف برامج تعرض على القنوات التابعة للمجموعة.





وأكمل: "أقول لمنتقدي رامز هل لديكم الحق في الإملاء على ملايين المشاهدين ما يجب أن يشاهدونه".





اعتراضات على البرنامج

وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.





وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.





كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.





وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.



