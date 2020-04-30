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بالأسمنت والبتنجان.. فريدة سيف النصر تخطط لعمل كيك في الحلقة 7 من مسلسل "ولاد إمبابة"

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ولاد أمبابة" تفاجئ مصطفي أبو سريع بوالدته "إمبابة" فريدة سيف النصر، تقف في البلكون في نص الليل وترقص علي أغنية يغنيها هو وصديقة في الشارع وهي أغنية "ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو" ثم يكمل الأغنية إاى كوبلية "وأدي جزات اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها ويتفاجئ بأمة تقف في البلكون وترقص، ثم ينادي عليها" مامااااااا" فترد فريدة سيف النصر" زمارة".

 

ويكمل الأغنية قائلاً :" إدخلي ياما جوا فرجتي الحتة عليا" لترد "فريدة " متولع يبني الحتة هي إمبابة شوية،" ويتابع مصطفي قائلاً متخشي يا ما جوا" وترد "فريدة" متسبني يواد أتهوي ".

 

ثم يتفاجئ صاحبة" إلحق يا زمارة أمك" ليرد مصطفي أبو سريع قائلاً: " إتفاجئت دلوقت مهي واقفة بقالها ساعه، عاوزة اية ياماااااااااا"

 

وترد "فريدة "إنت بتعلي صوتك عليا قدام الحتة العفشة دي، فيرد" مصطفي " أنا آسف مامااا " عاوزة إية؟؟ فترد قائلة عاوزاك تروح السوبر ماركيت" فيسألها عن السبب فتخبره أنها تريد ان تقوم بعمل كيك وتحتاج لهذه المقادير".

 

وتخبرة :"عاوزاك تجبلي أسمنت، ونصف كيلو نشا، وملح، وبيض وفانيليا، وبيكينج بودر وبتنجان" وذلك لعمل كيك.

 

و تدور أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ولاد إمباية حول، انهم مستمرين في البحث عن باقي إخوانهم، لأخذ الوصية وتوزيع الميراث، وانهم وجدو أخ لهم في المكسيك ويخططون، للسفر له،.

 

يذكر أنه في الحلقة السابقة، بدأ "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف النصر مع المحامي وأخبرته أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.

 

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثروا علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.

 

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

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