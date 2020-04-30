يصل لـ5 قارات.. تفاصيل مثيرة بشأن عرض "رامز مجنون رسمي"

علق مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة mbc على الجدل المثار حول برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض قنواتها قائلًا: رامز يعرض في 5 قنوات تابعة للمجموعة وشاهد ويصل إلى القارات الخمسة.





وقال "حايك"، خلال حواره مع الإعلامي شريف برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، إن رامز جلال نجم كبير ومحترف، ولون برنامجه موجود عالميًا في كبرى شبكات التلفزيون، كاشفا أنه لم يتم يعرض أي حلقة من رامز مجنون رسمي" إلا بموافقة المعني بها".





وأشار إلى أن البرنامج صورته شركة في دبي ويخضع للقوانين الإماراتية، قائلًا: "الناس تثق في قدرة MBC بأنها تتطرق إلى كافة الموضوعات بشكل حريص وبدون مبالغة، وطبيعة برنامج رامز ليست كبرنامج (كلام نواعم) الذي يُناقش العديد من القضايا".





وتابع: نقدر كل من يوجه لنا النقد، ونطلب منه أن يبقى معنا في قنوات أخرى على شبكتنا."، مؤكدا أن MBC ستبقى مؤثرة وحاضر بقوة سواء عبر الشاشات أو الإنتاج أو منصات (شاهد)، معلقا: " حرام العالم العربي يظل متقوقع في شعارات منها عمره 50 عامًا.





وأكمل أن الناس تثق في قدرة MBC بأنها تتطرق إلى جميع الموضوعات بموضوعية دون مبالغة، منوها إلى أن طبيعة برنامج رامز ليس مثل برنامج "نواعم" الذي يناقش العديد من القضايا.





ونوه إلى أن جميع برامج المقالب حول العالم يكون فيها خروج عن النص، متابعًا: " نعد مشاهدينا بالتطور والاستمرار والتأثير





هجوم على برنامج رامز جلال

وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.





وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.



كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.



وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.