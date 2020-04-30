إبراهيم سعيد: المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين









أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين في شهر رمضان بجميع المباريات .





وأشار سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن هُناك لاعبين مصريين كانو يفطرون في رمضان مع المنتخب في المباريات الهامة مشيراً إلى جميع المدربين الأجانب التي تدربت تحت قيادتهم كانو يتركون الحرية لنا في هذا الأمر .



