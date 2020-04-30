مفاجأة.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد









يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان مهتم جدا بضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وكشفت التقارير أن ريال مدريد لا يمانع في بيع يوفيتش في نهاية الموسم الجاري لأي نادي يرغب في ضمه مقابل مبلغ 60 مليون يورو.



