متحدث mbc يرد على اتهامات المجموعة بالتطبيع مع إسرائيل

علق الإعلامي مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة Mbc، على اتهام المجموعة بالتطبيع مع إسرائيل بسبب مسلسل "مخرج 7"، قائلًا: "هناك اتهامات باطلة بالصهينة والتطبيع لمؤسسة mbc بسبب بعض المشاهد المقتطعة من مسلسلات مثل أم هارون ومخرج 7، وكأنه لا يوجد من يخطئ في العالم العربي سواها".





وقال "حايك"، خلال حواره مع الإعلامي شريف برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc "، مساء الأربعاء، إن المشهد الذي أثار الجدل في مسلسل "مخرج7"، كان جملة واحدة رد عليها ناصر القصبي بجملة "العدو الصهيوني الشقيق" في رد منه على هذا الاتهام بالتطبيع.



وأشار المتحدث الرسمي باسم مجموعة Mbc، إلى أن هدفهم الحديث عن قضايا هامة في المجتمع مثل الفقر والبطالة والجهل والجوع، لافتًا إلى أنهم يناقشون كل هذه القضايا من خلال أعمال درامية يحق لمؤلفها التخيل كما يشاء، وليس برنامجا سياسيا أو توك شو.





وحول البيان الصادر من الاتحاد العام للمنتجين العرب بخصوص اتهام mbc بالتطبيع قال حايك إنهم يحترمون كل الآراء والبيانات ولكنه يؤكد أن الخيارات متاحة للمشاهد بتغيير القناة إذا وجدها تعرض محتوى يراه غير مناسب لأسرته أو أولاده.



وأضاف المتحدث الرسمي لمجموعة mbc، أنه يعير اهتماما أكبر لقادة الرأي الذين يشكلون وعي القراء إلى جانب العامة، مع وجود فروقات في تقييم النقد، لكون هناك معايير لأخذ كل الآراء في الاعتبار.



وأشار إلى أنه يحترم النقد الموجه لبرنامج رامز مجنون رسمي، إلا أن من يطالبون بإيقاف البرنامج ليس لهم الحق في إملاء آرائهم على 200 مليون مشاهد هم جملة المشاهدات للبرنامج عبر YouTube.



ونوه إلى أن إدارة mbc تتخذ من سرد القضايا التي تهم المجتمع منهجا، لذلك فإن الجدل والنقاش الذي يطرح حول بعض هذه الأعمال هو أمر صحي وطبيعي.



وأكمل المتحدث الرسمي باسم مجموعة Mbc أن النقاش يقود إلى التطور، وليس من المهم الوصول لنقطة ترضي كل الأطراف، مشيرا إلى أن الجدل حول أعمال mbc بدأ منذ بدايات التسعينات مع طاش ما طاش، غرابيب سود، الفاروق عمر، فما يحدث مع برنامج رامز مجنون رسمي ليس بجديد.