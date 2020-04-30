المتحدث باسم MBC يرد على منتقدي أم هارون ومخرج 7 ورامز مجنون رسمي

حل مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة MBC ضيفًا مع الإعلامي شريف عامر عبر خاصية البث المباشر ببرنامج يحدث في مصر.

وعقب مازن حايك على الانتقادات التي طالت مسلسل مخرج 7 وأم هارون وبرنامج رامز مجنون رسمي وقال إن أي عمل ناجح لابد أن يثير الجدل وهذا ما تعودت عليه مجموعة Mbc.

وأضاف قائلًا: منذ تأسيس المجموعة التزمنا أن نسرد القصص التي تهم شؤون وشجون المنطقة إلى المنطقة والعالم بالمستقبل، وبالتالي وأثناء عرض أي عمل يناقش ويسرد القصص الحقيقة لابد وأن يثير جدلًا ومناقشة وهذا أمر صحي.

وأوضح أن هذا الجدل ليس بجديد على المجموعة ولكن قد بدأ منذ عام 1991 من خلال عدة أعمال ومنها طاش ماطاش والحلقات التي تم عرضها ضد الإرهاب وايضًا غرابيب سود والذي أبرز الوجه القبيح للمنظمات الإرهابية واستغلالهم للمرأة ومسلسل الملك فاروق وسرايا عابدين وغيرها.