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أبرز ما جاء في الحلقة السادسة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
انتهت الحلقة السادسة من مسلسل "النهاية"، منذ قليل، وذهب روبوت زين برفقة زوجته رضوى، الى منزله وتقابلهم شريفة التي ترعى ابن رضوى، ثم توجه اليه زوجته هل هو متزوج صباح بالفعل أم لا.

ويجاوبها روبوت زين بالموافقة، ثم تخبره أن هذا تصرف متوقع منه لأنه كذب عليها ودرس للطلبة في الملجأ، وتذم في صباح ويقاطعها أن صباح انسانة وأنهم تقابلوا في مدينة أخرى في الشتاء أثناء مهمة لشركة انيرجي، وشاهدها مع أخر شعاع للشمس وأنها كانت جميلة.

وتطلب منه رضوى أن يترك المنزل ويذهب الى صباح، وأنه خسرها نفسها وضميرها وباعت كل شئ لأجله دون مقابل، ويخبرها أنه لا يعرف طريق المنزل وأن تعطيه فرصة لطلوع النهار.

و يتشاجر عزيز مع صباح بسبب ما فعلته وأنه قام بتحذيرها ويخبرها أنه ذهب الى منزله مع زوجته ويعطيها حلا انه يجب عليه تخزينه وفصله حتى استطاعة معرفة مكان زين الحقيقي.

ويخبرها أن تذهب الى منزله لكي تفصله بعد خروج زوجته ويجب عليها الاسراع قبل ظهور زين الحقيقي وحدوث مصيبة أكبر.

تذهب صباح الى منزل زين لتجلب الروبوت الخاص به، وتظل تبكي بشدة.

أما عند زين الحقيقي يمارس عمله في الشركة التي انتقل اليها ويشرح للمهندسين أنه يحتاج 70 ألف ac أو أكثر، ويسألوا الفنان محمد مرزبان ان كان يريد أن ينهي العمل خلال 10 شهور كم الوقت الذي يستغرقوا.

ليرد زين أنه في هذه الحالة يحتاج ألاف مهندسا، وتطلب الفنانة سارة عادل التعجيل من إنهاء المهمة لأن الحرب تقترب.

يحضر روبوت زين الفطار لرضوى ويذهب اليها ويعطيها النصائح وأن عليها تناولوا لإحتواءه عاى البروتينات.

وتتشاجر معه رضوى لما يفعله وتذكره باسم ابنه يحيى، لنطقه الولد بدلا من الاسم، ويسألها لماذا تكره صباح وأنها انسانة جميلة، ثم يأخذ يحيى ابن زين الحقيقي ويداعبه وتدعي عليه قائلة ''منك لله على فكرة"، ليهز لها رأسه بالإيجاب.

تذهب صباح الى منزل رضوى لتقابل روبوت زين، ويخبرها أنه كان سوف يذهب اليها لكنه كان منتظر رجوع رضوى أولا وعدم ترك الولد بمفرده.

وتكذب عليه صباح أن رضوى امرأة مجنونة وزوجها توفي وهي تعتقده زوجها، وتخبره أنها ستسافر لدمشق، وتحاول أن تلهيه لتوقفه ولكن كلامه لها منعها أنه يتمنى العيش معها ولا يرى سوها فقط ولم تستطع أن تفصل الروبوت وتقنعه أن يكذب على رضوى كأنه زوجها وتوعده أنها ستهربه وتأخذه معها دمشق وأن يخبر رضوى أنه تركها حتى يتمكنوا الخروج.

تذهب رضوى الى عملها وتخبر صباح أن تأخذ اليوم وغدا أجازة، وأن ترسلها الى فرع دمشق، وترفض صباح أنها ستتظلم عليها.

وتقول له رضوى أنها سوف تعترض أن اما وجودها اما وجود صباح، لتقول لها صباح أن لا تفتري عليها لترد رضوى أن هذا ليس إنتقام حتى الأن.

تقترح الفنانة سارة عادل على الفنان يوسف الشريف الخروج ويرفض لأنه مشغول ثم تقنعوا وتهديه بدلة لارتدائها.

ثم يخرج معها ويتحدث حول الحياة والعالم ويقص لها كلامه مع والده، وقصة وفاة والدته وسقوط قنبلة على بيتهم، لتقول له الفنانة سارة عادل أن الجميع فقد أشخاص عزيزة عليه.

ويقول زين لها أنه يحاول توظيف ما تعلمه، ويحل مشكلة الطاقة وتسألوا كيف قابل زوجته وهل يحبها، ليقول لها أن زوجته قابلها في مناسبة وكان سيتزوج فتاة أخرى ويوصف زوجته أنها كل شئ والبيت والأسرة والاستقلال لتقول له "يا بختها بيك".

وتكشف له أنه جاء قبل معاد بأسبوعه لأخذ نسخة من الوعي الخاص به لمعرفة ماذا يحب وماذا يكره وطبيعة عمله، وتخبره أنه تم سرق الوعي الخاص به وأن هل هذا الشخص يحاول استخدام ال ac الخاص به لسرقته.

يخبر الفنان محمد جمعة الفنانة داليا شوقي أنهم أكتشفوا في الشركة سرقة وعي المهندس زين.

وتنصدم الفنانة داليا شوقي وتذهب الى منزل الفنانة سهر الصايغ وتخبرها باكتشافهم السرقة، وتسألها صباح أن كانت لم تأخذ نسخة منه.

لتجاوبها أنها لم تفعل هذا لعدم توافر الوقت لديها وأن اكتشفوا هذا الأمر سيتم القبض عليهما سويا.

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يوسف الشريف في النهاية مسلسل الإختيار النهايه

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