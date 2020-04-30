شاهد.. مشادة على الهواء بين محامي رامز جلال ونقيب الإعلاميين (فيديو)

تحدث محامي الفنان رامز جلال، عن القضايا الموجهة لرامز مدافعا عنه قائلا إن ما يتم تقديمه على قناة " mbc" هو برنامج ترفيهي، وأن رامز جلال ليس إعلامي هو فنان، وأن نقابة الإعلاميين وضحت ما يقوله هذا بالنص، ووجود الإعلامية أروى وهو التي تدير الحوار الذي يعد شرط من شروط اكتمال البرنامج.

ورد عليه نقيب الإعلاميين دكتور طارق سعدة من خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامجه "على مسؤليتي"، أن لا حد ينكر أن رامز جلال ممثل ولكنه يقوم بتقديم برنامج ترفيهي بواسطة وسيلة إعلامية، لذالك يندرج تحت نقابة الإعلاميين وتوافر في برنامجه شروط البرنامج وهو وجود الإعلامي والضيف لذالك يحق لنقابة الإعلاميين وقف برنامجه إذا مس الزوق العام وتنافى مع الأداب العامة والعادات والتقاليد.