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مع أول ظهور لـ أحمد شاهين في "فرصة تانية" يتسبب في خلاف بين ياسمين صبري ومحمد جمعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

كان أحمد شاهين في المسلسل موظف يسمى "رجب"، كان رئيسه محمد جمعة "رفعت"،  في الشركة التي تعمل بها ياسمين صبري "ملك"، فعندما جاء أحمد مجدي "زياد"، لعمل مقابلة شخصية مرة آخرى، للعمل في الشركة، ظن رجب أنه جاء في الشركه عن طريق الواسطة، لأن هذه ثاني مرة له، فذهب شاهين إلى جمعة وقال له ذلك، في النهاية قال له لا تقول لأحد أنني أخبرتك شئ.


غضب جمعة وقال له، إذا تم تعينه بواسطة ملك فسوف أخرجها من الشركة، فعلم رجب بأن ملك عينت زياد وذهب ل"رفعت" وقال له، فخرج ونادى على الشركة بأكملها، وقال لهم أنها تعين ناس في الشركة بواسطة، فغضبت ملك وتشاجرت معه، جاء إدوارد "مستر سامح" مدير الشركة وفض هذا الإشتباك، الذي كان بسبب رجب.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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يوسف الشريف ياسمين صبري مسلسل محمد جمعة فرصة تانيه عرض مسلسل النهايه

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