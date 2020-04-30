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"بينام فوقيهم".. مرتضى منصور يتهم رامز جلال بالتحرش! (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث مرتضى منصور عن قضية رامز جلال قائلًا إنه يحق لأي شخص أن يبلغ عن أي جريمة، وما يفعله رامز جريمة لأنه يقوم بحبس الضيف، وأن كل العقود لا توجد بها اسم ورامز جلا، لافتًا أنه متهم بأكثر من جريمة أولهما استخدام اسم إعلامية أخرى في برنامجه، وصعق الضيف بالكهرباء، وإهانة المرأة وتحرش، معبرًا عن ذالك قائلا: "لما يوقعهم في الأرض وينام فوقهم".

وذكر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسؤليتي"، أن مستشفى الأمراض العقلية حللت هذا الموضوع من الناحية الصحية،وأضاف أنه سيكمل في القضية،وأنها ليست قضية شخصية، وأن المشاهد لم يمضي عقد ليشاهد البرنامج.


وتابع حديثه قائلا أن رامز جلال لم يأخذ تصريح من نقابة الإعلامين لذالك سمى ما يفعله الفنان رامز جلال "بلطجة" واتهم قناة " mbc" بأنها غير ملتزمة بالقانون وما زالت تعرض البرنامج.

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