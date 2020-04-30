"ده كرسي ملاهي".. محامي رامز جلال يبرر تعذيب ضحاياه (فيديو)

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أكد شريف عبد العزيز، محامي الفنان رامز جلال، القضايا الموجهة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، على عدم وجود شكاوى من الضيوف بسبب مقلب رامز حيث تذاع الحلقة بموافقة الضيف.



وأضاف محامي الفنان رامز جلال من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامجه "على مسؤليتي"، مبررا ما يفعله رامز جلال قائلاً: "ده كرسي في ملاهي"، ووصف برنامج رامز جلال بالبرنامج الترفيهي وأنه لا يعد برنامج حواري كما يذكر البعض.



برنامج "رامز مجنون رسمي"، يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc"، طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة ال6:30 مساء.

