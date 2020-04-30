مسلسل الاختيار الحلقه 6.. "المنسي" يوجه رسالة مهمة للجنود





يتصدر مسلسل الاختيار يوميًا محركات بحث الإنترنت، حيث في أقل من أسبوع حاز المسلسل على جماهيرية ونجاح كبير، واليوم يحبث الجمهور في مصر والوطن العربي عن تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة السادسة 6، وفيما يلي نستعرض معكم موعد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة، كما نقدم لكم تفاضيل مسلسل الاختيار الحلقة السادسة 6.





تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه 6





شهدت أحدث مسلسل الاختيار الحلقة السادسة 6 تطورات جديدة، حيث بدأت الحلقة بمبايعة الإرهابي هشام عشماوي لـ " أبو عمر " زعيم التكفيرين في مصر على السمع والطاعة وذلك بعدما عرض عليه اغتيال وزير الداخلية في أول عمليه يقوم به معهم، وأطلق أبو عمر على هشام عشماوي اسم حركي بعد انضمام لهم وهو "شريف".





تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة السادسة 6





وتحدث أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة مع الجنود في التدريبات الخاصة بهم على أهمية حماية أرض سيناء الذي راح ضيحتها من قبل شهداء مصريين من أجدادنا ويجب استمرارنا في الحفاظ على أرضنا الذي يوجد بها دمائهم.





وحصل أحمد المنسي على فرقة سيل 2001 وذلك بالرغم من إصابته في قدمه وتحذير الطبيب بالقيام به لعدم تعرضه لمضاعفات، ويعرض القائمون على المسلسل مشاهد تسجيلية حقيقة للشهيد المنسي وهو في تدريبات السيل وتوضح الفيديوهات مدى صعوبتها.





والتقى المنسي بوالده بعد حصوله على أول إجازة من سيناء، ليطلب منه أن يقول لباقي الأسرة على طبيعة مرضه ولكن والده يرفض بشدة فيذهب المنسي لزوجته ويطلب منه أن تراعا والده ووالداته بشكل مستمر بعدما يكشف له عن طبيععة مرض والده، كما يخبر باقي أشقاه ووالداته.





ويستعرض خلال الحلقة السادسة الجانب الأسري في حياة منسي مدي حبه لوالده ووالداته وزوجته وأبنائه، وفي لقطة تسجيلية يستعرض المخرج بيتر ميمي فيديو حقيقي لأحمد المنسي مع ابنته، وفي مشهد سابق وهي طفله رضيعه يتحدث معها ويقول "ياتري هعيش لما أشوفك عروسة".





مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7





وخلال أحداث الحلقة السادة من مسلسل الخاتيار، ظهر هشام عشماوي وهو يعرض خطة اغتيال وزير الداخلية على أبو عمر ويوافقه عليها ويستعدون لتنفيذها وهو ما ستشهدها الحلقة السابعة 7 من مسلسل الاختيار.





القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار





يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يعرض على قناة أون دراما ON Drama.





تردد قناة أون ON الناقلة المسلسل الاختيار





القمر الصناعي: نايل سات

التردد :10864

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6.





ماهو مسلسل الاختيار؟





تدور قصة مسلسل الاختيار عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.



