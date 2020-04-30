هكذا رد محمد هنيدي على محمد إمام بعد تزيف تويتة له.. التفاصيل

وكانت الصورة عبارة عن كلام صاحب الحساب المزيف بإسم هنيدي، على صورة لمحمد إمام وهو يطلق النار من البدقية، في مسلسل "الاختيار" ، وعلق عليها قائلاً:"محمد إمام دخل الجيش في مسلسل الاختيار وهو وحيد ولا ايه، بيضرب نار وصمام الأمان مرفوع، تحس أنو بيضرب بسلاح خرز" ، فرد عليه صاحب حساب محمد إمام الزائف قائلاً:"أممم طب ما أنت في عسكر في المعسكر، كنت وحيد ودخلت الجيش وكان عليك طار إهمد يا هنيدي وأطول بقى يا قصير يا مكار".





يشارك الفنان محمد إمام، في مسلسل الاختيار كضيف شرف، يتناول مسلسل الاختيار قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء





نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" ، صورة لتغريدة من حساب مزيف له .وعلق الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الشخصية على هذه الصورة قائلاً: "‏التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده؛ ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".