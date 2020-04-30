Advertisements

هكذا رد محمد هنيدي على محمد إمام بعد تزيف تويتة له.. التفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" ، صورة لتغريدة من حساب مزيف له .

وعلق الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الشخصية على هذه الصورة قائلاً: "‏التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده؛ ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".


وكانت الصورة عبارة عن كلام صاحب الحساب المزيف بإسم هنيدي، على صورة لمحمد إمام وهو يطلق النار من البدقية، في مسلسل "الاختيار" ، وعلق عليها قائلاً:"محمد إمام دخل الجيش في مسلسل الاختيار وهو وحيد ولا ايه، بيضرب نار وصمام الأمان مرفوع، تحس أنو بيضرب بسلاح خرز" ، فرد عليه صاحب حساب محمد إمام الزائف قائلاً:"أممم طب ما أنت في عسكر في المعسكر، كنت وحيد ودخلت الجيش وكان عليك طار إهمد يا هنيدي وأطول بقى يا قصير يا مكار".


يشارك الفنان محمد إمام، في مسلسل الاختيار كضيف شرف، يتناول مسلسل الاختيار قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء

هكذا رد محمد هنيدي على محمد إمام بعد تزيف تويتة له.. التفاصيل
هكذا رد محمد هنيدي على محمد إمام بعد تزيف تويتة له.. التفاصيل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الإختيار محمد هنيدي امير كرارة الشهيد احمد صابر المنسي الإختيار احمد صابر المنسي

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ نصف ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي يشيد بـ "آخرة الشقاوة" لـ أحمد مكي

محمد هنيدي يوجه رسالة لـ أحمد مكي بعد "أغلى من الياقوت" (فيديو)

خطأ يتسب فى إحراج أمير كرارة أمام جمهوره

أمير كرارة يروج لمسلسل"الاختيار"

أمير كرارة يروج لمسلسله الجديد في رمضان "الأختيار"

هكذا علق ماجد المصري على صورته مع البطل أحمد المنسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة