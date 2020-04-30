"هربيك".. مرتضى منصور يهدد محامي رامز جلال لهذا السبب!

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جمع الإعلامي أحمد موسى، بين محامي رامز جلال أشرف عبد العزيز، والمستشار مراضى منصور، ووقعت مشادة بينهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي"، وقام المحامي بإغلاق المكالمة في وجه مرتضى منصور، مما جعل "منصور"، يرد عليه قائلاً: "أشرف مين قليل الأدب.. أنا هعلمه القانون".





وقام مرتضى منصور من خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامجه "على مسؤليتي"، بتهديد المحامي أشرف عبد العزيز قائلًا "لو كان عندك دم كنت سمعت اللي بقوله.. شكلك لسة جديد في المحاماة.. لو ما ربيتك يا أشرف".

