Advertisements

دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

يبحث المصريون يوميًا على محرك بحث "جوجل" عن أدعية رمضان، واليوم يريد المسلمين معرفة دعاء اليوم السابع من رمضان، بالَافة إلى صيغته وفضل تردده في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي نقدم لكم صيغة دعاء اليوم السابع من رمضان، وفضله.

يحرص المسلمون في كل مكان بالعالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم السابع من رمضان:

صيغة دعاء اليوم السابع من رمضان 

هناك أدعية كثيرة ثبت صحتها عن الصحابة، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" الدعاء بها فى أيام شهر رمضان، لما تحمله من أجر عظيم، منها أنه عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، وَارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ".

فضل تردد دعاء اليوم السابع من رمضان

أما عن فضل الدعاء الأول السالف ذكره، فورد في السنة النبوية أن "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".

دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية دعاء اليوم السابع من رمضان بوابة الفجر الفجر الدعاء في شهر رمضان ادعية اسلامية أدعية رمضان

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ نصف ساعة

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان.. وثواب وفضل هذا الدعاء

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. تعرف على فضله والأوقات المستجابه له

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2019.. تعرف على أفضل أوقات الدعاء في الشهر الكريم

دعاء اليوم الثالث من رمضان .. واعرف الأدعية المستحبة في هذا اليوم

تعرف على فضل وثواب دعاء اليوم السابع من رمضان

ردد دعاء اليوم السابع من رمضان قبل الإفطار.. اعرف ثوابه وأجره عند الله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة