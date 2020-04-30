دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

يبحث المصريون يوميًا على محرك بحث "جوجل" عن أدعية رمضان، واليوم يريد المسلمين معرفة دعاء اليوم السابع من رمضان، بالَافة إلى صيغته وفضل تردده في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي نقدم لكم صيغة دعاء اليوم السابع من رمضان، وفضله.





يحرص المسلمون في كل مكان بالعالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : " للصائم دعوة لا ترد "، ويقول الله سبحانه وتعالى { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم السابع من رمضان:





صيغة دعاء اليوم السابع من رمضان





هناك أدعية كثيرة ثبت صحتها عن الصحابة، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" الدعاء بها فى أيام شهر رمضان، لما تحمله من أجر عظيم، منها أنه عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، وَارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ".





فضل تردد دعاء اليوم السابع من رمضان





أما عن فضل الدعاء الأول السالف ذكره، فورد في السنة النبوية أن "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".