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بين مؤيد ومعارض.. مشاهد عري ورقص في مسلسل "أولاد آدم"

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
يحظى مسلسل "أولاد آدم"، على نسب مشاهدة عالية في عدد كبير من الدول العربية وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والفنان مكسيم خليل والفنان السوري قيس الشيخ نجيب.

وأشاد عدد كبير من الجمهور بالقصة وأداء فريق العمل الذي أبهر الجميع ولاسيما وأن المسلسل يقدم أبطاله في أدوار مختلفة عما قدموه بمسيرتهم الفنية من قبل.

ولكن، خلال الحلقات الأولى لأولاد آدم تضمنت الأحداث عدة مشاهد جريئة اعتبرها البعض لاتليق بالشهر الكريم، وكان من أبرزها ظهور الفنانة دانييلا رحمة داخل ملهى ليلي وهي ترقص الامر الذي انقسمت حوله الآراء مابين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن ذلك يعتبر تعدي على شهر رمضان المبارك فيما رأي البعض الآخر أن هذا مجرد مشهد تمثيلي غير مقصود وأعجبهم أداء دانييلا وتمثيلها.

وأما عن الانتقاد الآخر، فكان خاص بالفنان قيس الشيخ نجيب، وذلك في الحلقتين الخامسة والسادسة بعدما ظهر عاريًا أمام دانييلا عندما اتهمته بالسرقة وأصرت على خلع ملابسه بالكامل حتى تتأكد أنه لم يسرقها واللقطة الثانية عندما ظهر عاريًا أيضُا برفقة إحدى الفتيات الأمر الذي يتنافى مع الشهر المبارك، وقالت فئة أن قيس دائمًا مايقدم مشاهد رائعة وتخلو من أي لقطات مثيرة وهذا أمر لم يعتادوا عليه منه فيما أكدت فئة أخرى أن قيس الشيخ نجيب قد أبدع في تجسيد شخصية مختلفة عنه.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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