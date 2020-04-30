Advertisements

الإستفادة الوحيد من إلغاء الدوري هذا الموسم.. إبراهيم سعيد يجيب

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:12 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
هيثم موسى


قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أنه في حال إتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم سيكون المُستفاد الأكبر هو المنتخب الوطني .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة القادمة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لإستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية خاصة بعد توقف الدوري وإبتعادهم عن التدريبات فترة طويلة .

وتابع لابد من منح اللاعبين وقت كافي للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحاله المنتخب الوطني والأولمبي.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ 34 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة