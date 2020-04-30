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برشلونة يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الصيفي

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:13 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم عن نية مسئولي برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم شالكه الالماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

برشلونة مهتم بضم موهبة مغربية

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ برشلونة، مهتم باللاعب المغربي أمين حارث، 22 عامًا، صانع ألعاب شالكه، والذي يقدم مستويات مميزة في البوندسليجا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ مسئولي برشلونة تواصلوا مع إدارة شالكه الألماني لبحث إمكانية التعاقد مع حارث، إلا أن النادي الألماني تمسك باللاعب.

واقترح الفريق الألماني، عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها حارث لبرشلونة، مقابل تحويل إعارة توديبو لانتقال نهائي، لكن النادي الكتالوني رفض.

وشارك حارث مع شالكه في 27 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث سجل 7 أهداف، وصنع مثلهم.

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