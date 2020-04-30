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بعد عرض الحلقة السادسة.. مسلسل "النهاية'' يتصدر جوجل

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر مسلسل "النهاية"، للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث عبر "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة اليوم، والتي تناولت إعتراف روبوت زين بزواجه من صباح وصدمة زوجته إعتقادا منها أنه زوجها زين.

وتذم زوجته في صباح ويقاطعها أن صباح انسانة وأنهم تقابلوا في مدينة أخرى في الشتاء أثناء مهمة لشركة انيرجي، وشاهدها مع أخر شعاع للشمس وأنها كانت جميلة.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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