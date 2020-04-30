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نجم برشلونة يتمسك بالبقاء

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:49 ص
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
تمسك البرازيلي آرثر ميلو، نجم وسط برشلونة، بالاستمرار مع الفريق الكتالوني، خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما ترددت أنباء قوية عن رحيله عن البرسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "ميلو" في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "هناك دائمًا تكهنات حول مستقبلي، لكنَّ موقفي واضح جدًا، والخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة أنا واثق جدًا وهادئ".

وتابع تصريحاته: " ثقة الجهاز الفني والإدارة تدفعني أيضًا للبقاء مع برشلونة وأشكرهم علي هذه الثقة".

وأكد أن إهتمام الأندية الكبيرة بالتعاقد معه الصيف المقبل أمر إيجابي بالنسبة له.

ويسعي نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات أرثر ميلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بناءًا على صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني، ينتقل بموجبها ميراليم بيانيتش للبرسا.

وفي ختام تصريحاته أعرب "ميلو" عن أمنيته بعودة النشاط الكروي قريبًا والعودة للمنافسة على الدوري الاسباني من جديد من أجل اسعاد الجماهير الكتالونية.

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