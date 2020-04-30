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إبراهيم سعيد يكشف كيف خسر حسام حسن جمهور الأهلي والزمالك

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:52 ص
حسام حسن
حسام حسن
هيثم موسى


قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات خسر بسببها جمهور الأهلي والزمالك .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .

وتابع سعيد أنه تم دعوة حسام حسن لمأوية نادي الزمالك نظراً لماد قدمه معهم وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات .

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