إبراهيم سعيد يكشف كيف خسر حسام حسن جمهور الأهلي والزمالك









قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات خسر بسببها جمهور الأهلي والزمالك .





وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .



