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قفزة جديدة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. تعرف على التفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية قفزة جديدة في عدد وفيات كورونا، بعد انخفاضها على مدار الأيام الماضية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم 2502 حالة وفاة، خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60853.

كانت الولايات المتحدة قد سجلت 1330 حالة وفاة يوم الأحد، و1303 حالات وفاة يوم الاثنين، و2207 حالات وفاة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأ في مدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من 3 ملايين و219 ألف شخص، وقتل نحو 228 ألف شخص، على مستوى العالم. 

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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