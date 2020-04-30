أغذية صحية للعناية بشعرك في شهر رمضان

قد يتعرض شعر بعض السيدات للجفاف من تأثير الصيام، وللحصول على شعر لامع وجذاب خلال شهر رمضان، سيقدم موقع "لافام" الأغذية الصحية المناسبة للعناية بشعرك في شهر رمضان.





الخضراوات





الخضراوات مهمة جداً، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك فهى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات الهامة التى تحفز فروة الرأس لإفراز الدهون الطبيعية التى تحمى الشعر وتعمل على علاج الشعر الضعيف والجاف.





لذلك احرصى على وجود طبق من السلطة على وجبتى الإفطار والسحور، كما أن الخضار الداكنة كالسلق والملوخية والجرجير والسبانخ أطعمة رائعة جداً لجمال شعرك.





منتجات الألبان





من المفيد جداً أن تتواجد منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم على السحور لأنها مصدر غنى بالكالسيوم بالإضافة لاحتوائها على المعادن والفيتامينات والحديد والبوتاسيوم التى تساعد على الحفاظ على صحة شعرك وتمنعه من التساقط.





لذلك احرصى على تواجد كوب من الحليب أو الزبادى أو قطعة من الجبنة يومياً على السحور ولضمان الاستفادة الرائعة لشعرك امزجى مع قطعة الجبن ملعقة مطحونة من بذور الكتان الغنية بدهون الأوميجا3 التى تحافظ على لمعان وكثافة شعرك.





العصائر





احرصى على تناول العصائر الطازجة وابتعدى تماماً عن شرب العصائر الصناعية والمضاف إليها السكر واستبدليها بالمشروبات الرمضانية كقمر الدين والعرقسوس والتمر الهندى والعصائر الطبيعية الطازجة فهى مفيدة جداً ورائعة لشعرك.





الحلويات





الحلويات الرمضانية غنية بالسكر ودسمة كالقطايف والكنافة وغيرها فهى لذلك تؤثر كثيراً على صحة وجمال شعرك فضلاً عن تأثيرها على رشاقتك وبشرتك.لذلك ننصحك بالابتعاد عنها تمامًا.





الماء





الماء من أهم العناصر التى تحافظ على رطوبة ولمعان شعرك وبشرتك،لذلك لابد من تعويض السوائل المفقودة فى الجسم خلال الصيام، وذلك بشرب كميات كافية من الماء والإكثار من تناول السلطات الخضراء التى تحتوى على الألياف وتحتفظ بالماء كما وتقلل الشعور بالعطش، بالإضافة لتجنب الأغذية الحارة والمالحة وشرب مالايقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، للحصول على شعر رائع خلال شهر رمضان وباقى أيام السنة.