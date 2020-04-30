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غرام وعلاقة غير مشروعة بين أبطال مسلسل "أولاد آدم"

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل "أولاد آدم"، بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

بدأت الحلقة بذهاب مايا، مع أحد الأشخاص الذي طلب منها أن ترافقه خلال سهرته في أحد الملاهي الليلية وتقرر الاتصال بسعد، لكي تعتذر منه عما فعلته ليلة أمس باتهامه بالسرقة.

يرفض سعد الرد على مايا لانشغاله مع أحد الفتيات فتقرر الذهاب إلى منزله ولكن يتشاجران ويطردها وبعدها تصمم أن تعتذر له وتنصرف مسرعه.

يذهب سعد لأحد أصدقائه ويخبره بأنه يشفق على مايا ليضحك صديقه ويؤكد له بأنه وقع في غرامها؛ ويستمر غسان في أعماله الغير مشروعة ويرسل لصديقته في العمل داخل إحدى القنوات تهديدات بأن يفضحها بصورها وكل أسرارها التي تطلع عليها بعدما تجسس على هاتفها.

ومن جانب آخر، تأتي صديقة زوجته ديمة إلى منزلهما ويستغل انشغال زوجته ويستمر في علاقاته الغير مشروعة.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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