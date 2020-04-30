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دخول إياد نصار في تجارة العملة لإستكمال علاج ابنته.. ملخص الحلقة السادسة من "ليالينا 80"

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "ليالينا 80" بذهاب "مريم" غادة عادل، إلى صديقتها وحدثتها عن زواج "هشام" إياد نصار، من آخرى وانها تفكر في الطلاق، ولكنها تخشى أن تزداد حالة ابنتها "جميلة" رنا رئيس، سوءًا.

وتنصحها صديقها بالإستمرار وتتعامل بشكل طبيعي كأنها لم تعلم شيئًا عن زواج زوجها بعقد عرفي.

ومن ناحية آخرى قررت "بدرية" نهى عابدين، الذهاب إلى شقيقها "أمير" محمد رشاد، الذي يعمل مطربًا فى أحد الملاهى اليلية فى شارع الهرم هربًا من الفقر الذى تعيشه "رفقة" شقيقتها الكبرى.

طالبها بالرحيل فورًا خوفًا عليها من المكان خصوصًا عندما وجد أن صاحب الملهى بدأ يتقرب إليها.

وفي مشهد آخر يضغط صديق "هشام" عليه للعودة سريعًا للعمل وفر له فرصة عمل فى مصر مستغلًا سمعته من عمله فى الخليج.

وتكشف أحداث الحلقة بأن هذا يكون مشبوه من خلال العمل في تجارة العملة، وصاحب العمل الجديد يطلب منه إيصال مبالغ من الدولارات لعدد من الناس مقابل عمولة مستغلًا حاجته للمال لعلاج ابنته"جميلة".

وانهارت "جميلة" بعد التأكيد على فقدانها البصر، ورفضت العلاج أو البقاء في المستشفى، وهو ما ازداد الحال سوء مع "هشام" و"مريم".

أنجبت "زينب" ابنة "جلال" خالد الصاوي، إلا أن زوجها "مرتضى" لم يكن سعيدًا بعدما تأكد أن المولود بنتًا أخرى.

وذهب "هشام" مسرعًا ليطمئن شقيقه "جلال" الذى لم يتمكن من زيارة ابنته بعدما اقسم "مرتضى" بالطلاق أنه لن يدخل منزله مرة أخرى.

وتنتهي الحلقة بأن يصرح "مدحت" محمد الشقنقيري، بحقيقة مشاعره تجاه "مريم"، مرة أخرى ورفضت الأخيرة كلامه لها وأكدت أنها متزوجة ولا يمكن أن تفكر فى شخص أخر ودخلا فى مشادة كلامية انتهت باستقالتها من العمل معه، ويستع "هشام" للسفر لبدء عمله الجديد.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، نورهان، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

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