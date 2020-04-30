احذر من تناول هذه الأطعمة أثناء السحور في رمضان

سنقدم لكم فيما يلي نصائح مهمة أثناء تناول وجبة السحور للتمتع بوجبة صحية وصيام بدون عطش أو إجهاد وصداع أثناء شهر رمضان الكريم، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب عليكِ تجنبها على مائدة السحور فهي تعتبر ليس لها فائدة، وهي:

المقليات





تجنبي المقليات مثل البطاطس المحمرة، الكبيبة، الجبن والبيض المقلي وما شابه أن تسبب لكِ الحموضة وتجعل من تجربة الصيام شىء مزعج، تناولي الأطعمة الخفيفة على المعدة المسلوقة أو غير المطهية كالأجبان والبطاطس المسلوقة أو المخبوزة في الفرن.

السوائل





تجنبي الإفراط فى شرب السوائل على السحور، تناول الكثير من السوائل على السحور سيبعث لجسمك بإشارة للتخلص من السوائل الزائدة بسرعة، مما قد يسبب لكِ الجفاف من أول نهار الصيام، واشربي السوائل باعتدال من وقت الإفطار، بمعدل كوب ماء كل ساعة تقريباً، ثم تناولي الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسب كبيرة من الماء في وجبة السحور، وبذلك يحتفظ جسمك بالماء والطراوة لأطول وقت ممكن. مثل الخيار والبطيخ والكنتلوب.

الحلويات





تجنبي الحلويات الشرقية والشوكولاتة وما إلى ذلك، ذات مؤشر سكر عالى جداً، مما يتسبب لكِ فى الشعور بالجوع بسرعة كبيرة بعد تناولها بوقت قصير، وتناولي الفواكه، فسوف تشعرك بالشبع لوقت أطول، وفي نفس الوقت تشبع رغبتك في تناول شىء حلو.





"الطبيخ"





تجنبي تناول الطبخات الدسمة المتبقية من طعام الإفطار على السحور قد تسبب الحموضة والثقل وإلى ذلك من مشاكل المعدة، وتناولي الساندويتشات والأطعمة الخفيفة مع الكربوهيدرات لضمان توفير الطاقة اللازمة لكِ لاستكمال نهارك أثناء الصيام.

الكافيين





حاولى الابتعاد عن أي مصدر للكافيين مثل الشاى، القهوة، الكاكاو.. إلخ، وبإمكانك أن تشربي الشاي أو الكاكاو ¾ الكوب مليء باللبن، أو تشربين العصائر الطبيعية، أو تتناولين اللبن الحليب أو الرائب والزبادي.

الوجبات السريعة والمعلبة





تجنبيه، لأنها مليئة بالملح والزيت، وممكن أن تسبب مشاكل المعدة والعطش أثناء الصيام، وتناولي وجبة منزلية كاملة ومشبعة وصحية لصيام مريح اليوم التالي، تحتوي على نوع بقوليات وليكن الفول، ونوع أجبان، وفواكه وخبز أسمر وزبادي أو مشروب مرطب.