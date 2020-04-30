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عمر الشناوي يقدم إستقالته بسبب ياسمين صبري في "فرصة تانية"

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:25 ص
فرصة تانية
فرصة تانية
نادين نجدي


عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

قدم عمر الشناوي "كريم" في بداية الحلقة، إستقالته لياسمين صبري "ملك" ، تعجبت ملك، قامت بتقطيع ورقة الإستقالة.


فرد كريم عليها قائلاً لا يصح أن أعمل في هذه الشركة بعد رفضك لي، فقالت له ملك يجب أن تفصل بين حياتك الشخصية والعمليه، سوف أعتبر أن ما حدث خيال، طلبت منه أن يستعجل في الشغل الذي طلبته منه.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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