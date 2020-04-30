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وزراء جدد في حكومة فؤاد محيي الدين تؤدي اليمين أمام مبارك.. لقطات حية في "ليالينا 80"

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
اعتاد الجمهور المتابع لمسلسل "ليالينا 80" منذ الحلقة الأولى على حالة من النوستالجيا وإلقاء الضوء على بعض الأحداث المهمة في حقبة الثمانينات سواء في الحياة الاجتماعية أو السياسية.

وفي الحلقة السادسة ظهرت لقطات حية من تأدية اليمين من حكومة حكومة فؤاد محيي الدين، اليمين الدستوري أمام الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وظهر في المشهد أثناء تأدية اليمين أمام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، المشير أبو غزالة، بجانب عدد كبير من الوزراء والقيادات السياسية.

تدور أحداث المسلسل في حقبة الثمانينات وهو في إطار إجتماعي درامي، ويرصد الحياة الإجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، نهى عابدين، هاجر الشرنوبي، محمد الشقنقيري، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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ليالينا 80 خالد الصاوي حقبة الثمانينات اياد نصار الفتاح

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