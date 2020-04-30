مسلسل "الفتوة" الحلقة الـ7 يتصدر تريند جوجل

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تصدرت الحلقة السابعة من مسلسل "الفتوة" تريند علي موقع البحث الشهير "جوجل " وخاصة بعد تصاعد الأحداث وأشاد الجمهور بأداء النجم ياسر جلال ومي عمر وفريق عمل المسلسل وخاصة نظرا لاعجاب الجمهور بتفاصيل السيناريو والإخراج وأشاد به عدد كبير من المشاهدين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

