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ونحب تاني ليه الحلقة الـ 6 تريند علي جوجل وإشادة بفريق العمل

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه" تريند علي موقع البحث العالمي "جوجل" وأشاد الجمهور بأداء الفنان كريم فهمي في دوره "مراد" وتصدر هاشتاج اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لاشادة الجمهور بأداء ياسمين عبد العزيز في دور "غالية" مؤكدين أن أهم ما يميزها هدوءها وشعورهم بالشخصية.

يعرض مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار أجتماعي حول المشاكل الزوجية والاسرية التي تنتهي بالانفصال.

 

أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"


ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي.

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